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Ближе к концу пятницы ожидается повышение концентрации до критических.
Аэробилогическая служба Австрии опубликовала очередной прогноз. Согласно ему в связи с сухой солнечной погодой пыление березы начнется повсеместно по всей стране.
В воздухе так же фиксируется пыльца ясеня.
Аналитика от нашего одноклубника Антона Табунова
Прогноз ведущей мировой климатической модели CFS Национального центра по прогнозированию США на март. На карте большая часть территории Евразии, в том числе России.
Прогноз означает, что на большей части России аномалия составит +5, +7 С.
К примеру, в Москве норма среднемесячной марта составляет -1 С. Москва попадает в зону аномалии +5 С.
Если прогноз сбудется на 100%, среднемесячная составит около +4 С. Это очень много, такой март будет рекордно теплым.
Именно эта модель еще в ноябре успешно спрогнозировала аномально теплую зиму в России и Европе.
Однако! 100% гарантии, что этот прогноз полностью успешен, нет. Но источник самый авторитетный в мире на данный момент.
Его смотрят все, кто занимается долгосрочными прогнозами погоды.
Долгосрочный прогноз нашего ГМЦ на март также дает аномалию +5, +7 С.
И о больном) Даже среднемесячная +4 в марте не вызовет сверхраннего цветения березы. Но это будет подготовкой к такому цветению. Начнется ли оно в начале апреля, покажет погода в самом конце марта, начале апреля. Необходимы среднесуточные +5, +7, а лучше +10, и макс днем не менее +15, +18.
Лесничим Гродненского лесничества Владимир Казакевич, на территории которого ежегодно проходит подсочка берез.
— Несмотря на теплую зиму, природу не обманешь — сок еще не идет, — объяснил лесничий. — Последние ночи был небольшой мороз, который также сдерживал сокодвижение. Дальше все будет зависеть от погоды. Если на улице будет тепло, напиток может пойти в первой половине марта.
Владимир Казакевич вспоминает, что несколько лет назад березовый сок пошел 4 марта. А в прошлом году продавать его начали с 18 марта.
Одиночные березы или березы на опушке леса чаще всего начинают давать сок раньше остальных, что и произошло в случае с читателем портала news.tut.by, который и прислал новость
Благодарим за сообщение нашего одноклубника Kirill Madyarov
«Сегодня катался на машине в районе Мацесты, все в цветущей ольхе, благо сегодня дождь. Конечно на Курортном проспекте вы ольху не увидите, но пару километров вверх от Курортного проспекта и там настоящий ад для аллергика. По моему мнению сейчас тут самый пик пыления, завтра похолодание и дожди, так что время пыления вероятно увеличится.»
Внимание!
По данным данным сайта финского метеорологического ресурса silam.fmi.fi ближайшее пыльцевое облако ольхи и орешника пройдет через ЦФО 17-18 января.По сообщениям европейских аэробиологов пыление ольхи и орешника наблюдается в Германии (Дюссельдорф), Австрии, Польше, Испании.
Исходя из архивных данных Pollen Club подобная ситуация наблюдается впервые.
В прошлом году первые пыльцевые заносы регестрировались 20 февраля.
фото пылящих сережек ольхи 10.01.202, Вильнюс
Ольха причислена к семейству Березовых. Родиной ольхи считается Северная Америка.
Первое дерево, зацветающее у нас весной – это ольха серая. Фенологи даже считают цветение ольхи началом подсезона «оживления весны», когда на смену «весне воды» приходит «весна травы». Как же и когда цветет ольха?
Ольха зацветает, когда еще не полностью растаял снег. Еще только появляются первая зеленая трава на хорошо пригреваемых солнцем участках и первые соцветия мать-и-мачехи. В местах, укрытых от солнечных лучей – в оврагах, в лесу – еще могут быть настоящие сугробы.
В окрестностях Москвы ольха зацветает обычно в первой половине – середине апреля. В областях более северных происходит это немного позднее. Для Санкт-Петербурга и окружающих территорий это конец апреля – начало мая. В это же время зацветает ольха на Вологодчине. Еще северней процесс этот смещается на май.
На Кубани это может произойти еще в феврале – начале марта. Около Ростова-на-Дону ольха обычно зацветает в первые дни марта. В областях южней Москвы это вторая половина марта – начало апреля.
Конечно, это сроки «средние многолетние». В каждом году они могут смещаться в ту или другую сторону. Все зависит от погоды.
Раннее цветение ольхи обусловлено тем, что дерево подготовилось еще прошлой осенью к будущему сезону.
В середине лета начинают образовываться на ветках мужские сережки и растут вплоть до заморозков, а в зиму уходят полностью сформировавшимися (в них есть и запас пыльцы) и готовыми выполнить свое назначение.
Ольха серая имеет типичный умеренный евроазиатский ареал. Ареал ольхи охватывает почти всю часть Европы, за исключением полярных регионов и некоторых южных районов Средиземноморья. Ольха серая также местами встречается в Малой Азии и в некоторых оазисах Северной Африки. На севере Европы граница ареала ольхи проходит через Норвегию, Швецию к побережью Финского залива и в северные области России, а дальше через Карелию севернее Онежского озера, доходит до побережья Белого моря, вдоль реки Северной Двины до Великого Устюга, достигая верхнего течения рек Камы и отрогов Урала.
Южная граница ареала ольхи простирается с юга Испании от Гибралтарского пролива до Сицилии, вдоль южных берегов Италии, Балканских стран, Греции в Турцию и, простираясь через Северный Кавказ, распространяется до Каспийского моря, доходя до Ирана.
Западной границей ареала ольхи являются Франция, Бельгия, Нидерланды и Великобритания, за исключением Шотландии. Восточной границей ареала ольхи серой ботаники считают Уральский хребет.
В Западной Сибири и в Средней Азии ольха серая встречается реже. Отдельные заросли ольхи найдены в окрестностях Тюмени, на юге Тобольска. Ольха также местами встречается в предгорье Алтайских гор.
О вертикальную границу распространения ольхи данные литературы ограничены и имеют некоторые противоречия.
Так, в Норвегии ольха поднимается до высоты 325 м над уровнем моря, в Альпах и Карпатах ольха серая поднимается до высоты 1160-1210 м, в Тирольских горах, до высоты 1230 м.
На Северном Кавказе ольха встречается на высоте 1220-1520 м над уровнем моря, образуя там замкнутые посадки высокой производительности (Давыдов М. В., 1979).
В фитоценотического аспекте ольха серая является бореальным видом. Ольха растет преимущественно на влажных и заболоченных местах, местами образует сплошные ольховые леса. Также одиночно и небольшими группами растет по берегам рек, озер, прудов и во влажных балках.
по материалам
Вяжущий вкус хурмы обусловлен танинами (дубильными кислотами). Аллергия на хурму встречается достаточно редко.
Аллергия может проявиться впервые в любом возрасте, например у грудного ребенка, если аллергены передадутся ему с материнским молоком. Как правило, в младенческом возрасте эта реакция проявляется в форме «крапивницы».
Высокая концентрация танина может вызвать нарушения в работе кишечного тракта, что в начале болезни может быть ошибочно принято за пищевую аллергическую реакцию.
Описаны следующие аллергены, содержащиеся в хурме: Dio k 4 (profilin), белок 17 кДа (гомолог Bet v 1), Bet v 6-подобный белок, ингибитор пектиновой метилестеразы.
Аллергенность хурмы снижается во время ее термообработки или сушки за счет разрушения белков-аллергенов.
Судя по фото и сообщениям наших одноклубников аномальный ноябрь заставил березовые почки начать трансформироваться как перед сезоном цветения.
На фото: Москва, район Южное Бутово, 18 ноября 2019. «Большое количество берез с позеленевшими, набухающими серёжками и каплями сока на ветках» — пишет нам одноклубница Ирина Матвеева .
Впервые за более чем 20 лет в городе Жакаранда снова проводится мониторинг пыльцы.жители смогут получить доступ к обновленным подсчетам пыльцы через www.pollencount.co.za — официальный сайт мониторинга пыльцы в Южной Африке.
На сегодняшний день для Претории зарегистрирован высокий уровень пыльцы березы, шелковицы, платана, дуба и оливкового дерева.
В Претории фиксируется два ежегодных пыльцевых пика: первый — ранней весной, где преобладает пыльца деревьев, а второй — в середине лета, когда начинают пылить травы.
www.iol.co.za
Поздравляем всех врачей, что помогают аллергикам.
История праздника
История выбора даты празднования доподлинно не известна, но точкой отсчета служит 1906-й год. Тогда педиатр Клеменс Фон Пирке (Вена) обратил внимание, что у части его пациентов появляются определенные реакции на некоторые вещества окружающей среды (пыльца, пыль и так далее). Эту симптоматику он и назвал аллергией.
О профессии
Помимо высшего медицинского образования по определенной специализации врачи аллергологи-иммунологи обязаны досконально знать иммунную систему человека, способы проявления аллергических реакций, их симптомы, течение, а также методы лечения и профилактики. Постоянное самосовершенствование, изучение новых технологий в работе является важным аспектом их деятельности.
Специалисты данной направленности должны иметь отличную память, аналитический склад ума, быть человечными и уметь оказывать первую необходимую помощь в экстренных случаях.
Интересные факты
Согласно докладам ВОЗ, от различного рода аллергических реакций страдает каждый 5-й житель планеты.
Проявление аллергии на пыльцу было выявлено у Н. Бонапарта. А одной из причин, в результате которой он проиграл битву при селении Ватерлоо, считают обострение аллергического приступа.
Медицинская статистика показала, что аллергия больше всего проявляется у молодых людей от 20 до 35 лет. Все дело заключается в метаболизме человеческого организма. С возрастом он замедляется, и аллергия утихает.
Таиландские ученые провели ряд исследований и установили, что употребление в день минимум 200 миллилитров кефира (1 стакан) снижает уровень проявления аллергических реакций.
К основным видам плесени, которые вызывают аллергию, относят следующие виды: Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum.
Aspergillus fumigatus можно обнаружить на фруктах и овощах с механическими повреждениями и трещинами (в местах поражения плесенью поверхность плода загнивает и покрывается пушистым чёрным налётом). Alternaria tenuis черного цвета, чаще всего встречается в душевых комнатах и является достаточно сильным аллергеном. Cladosporium herbarum паразитирует в основном на растениях. Penicillium notatum обычно зеленого цвета, также во многих случаях является причиной возникновения аллергии.
Наибольшая общая заболеваемость аллергическим ринитом (поллиноз) выявлена в кавказских регионах России: Чечне (785,9 больного на 100 тысяч населения), Дагестане (459,8) и Карачаево-Черкесии (431,5), об этом свидетельствуют официальные данные Минздрава за 2018 год
Реже всего аллергическим ринитом страдают в Ненецком автономном округе (6,8), Архангельской области (11,3) и Севастополе (18,3). За ними следуют Сахалинская (29,8) и Мурманская (32,5) области.
В целом по России показатель заболеваемости недугом вырос: с 208,4 больного на 100 тысяч населения в 2017 году до 213,4 в 2018-м.
По данным ведомства, всего по стране в 2018 году поллиноз был у 313,4 тысячи человек.
Аллергенными белками томатов являются профилин (Lyce 1), бета-фруктофуранозидаза (Lyce 2), белок-переносчик липидов (Lyce 3), Lyce хитиназа, глюканаза, пероксидаза и др. Профилин – это минорный аллерген, он обуславливает перекрестную реакцию с пыльцевыми профилинами. Белок — переносчик липидов Lyce 3 устойчив к действию пищевых ферментов и к термической обработке и является потенциально сильным аллергеном, способным вызвать генерализованные реакции. Содержание белков и, соответственно, аллергенность увеличивается со степенью зрелости плода и достигает максимума в спелых красных томатах. Считается, что зеленые, желтые и оранжевые сорта содержат меньше аллергенов.
Выявлено наличие перекрестных реакций между аллергенами томатов и других растений семейства пасленовых (картофеля, табака), а также между помидорами и пыльцой полыни, пыльцой березы, латексом. Перекрестная реактивность подтверждена также между профилинами томата и пыльцы луговых трав, лебеды. По результатам исследований, 10-20 % детей с гиперчувствительностью к пыльце трав также сенсибилизированы к моркови, сельдерею, яблокам, орехам и томатам.
Воронежцев предупредили о нашествии сорняка, вызывающего сильную аллергию.
Воронежцы стали чаще жаловаться на распространение опасного сорняка – циклахены. Об этом сообщил отдел внешнего и внутреннего карантина растений Россельхознадзора России по Воронежской области.
Циклахену дурнишниколистную в быту часто ошибочно называют амброзией. Она встречается на заброшенных полях, в низинах, на затапливаемых берегах рек и озер. В Воронежской области растет на неухоженных приусадебных участках, на дорожных насыпях, обочинах, на пустырях и залежах, в огородах, посевах, по улицам и сорным местам, свалкам, в промзонах.
Циклахена распространяется вместе с перевозкой овощей: мелкие семена попадают в ящики, мешки, солому и другие упаковочные материалы. Этот очень агрессивный и вредоносный сорняк сильно истощает и заглушает посевы, снижая продуктивность на 40-80%. Стебли и листья циклахены содержат вещества-ингибиторы, подавляющие развитие других растений. Поэтому даже после ее отмирания на зараженном участке еще долго не растут другие виды.
Растение очень аллергенно, ежегодно становится причиной массовых поллинозов, в том числе с тяжелыми астматическими проявлениями. Попавшие в корм животным растения вызывают желудочные заболевания и даже смерть.
Очень важно скашивать растения в фазе 10-12 пар листьев. Семена в таком случае не образуются. При работе рекомендуют надевать защитную маску. На необрабатываемых территориях используют гербициды сплошного действия.
Родина циклахены дурнишниколистной – Северная Америка. Попала в Евразию вместе с торговыми судами. В 1870-х годах циклахену вырастили в Киевском ботаническом саду, откуда в 1920-х годах она расселилась по Украине, а затем и по всей России, начиная с Курской и Воронежской областей. Внесена в Черную книгу флоры Средней России и в проект Черной книги Воронежской области как один из наиболее злостных и широко распространенных сорняков.
Как сообщают наши одноклубники, амброзия начала активное цветение в Краснодаре, Анапе, Ростове, Орле, в Абхазии.
Амброзия содержит около 22 аллергенов. Специфическим маркером истинной аллергии к пыльце амброзии являются IgE антитела к аллергену Amba 1.
Аллерген Amba 1 – белок из группы пектатлиаз весом 38кДа, также известный как Аллерген Е. IgE-антитела к нему выявляются у 95% пациентов, сенсибилизированных к пыльце амброзии.
Несмотря на высокую специфичность аллергена Amba 1, перекрестная реактивность может отмечаться с другими растениями, также содержащими фермент пептатлиазу, среди которых томаты, табак и японская криптомерия.
Аллерген Amba 1 обладает схожей структурой с аллергеном пыльцы тимофеевки Phlp 4, чем обуславливается перекрестные аллергические реакции на пыльцу злаковых и сорных трав.
Амброзия может стать причиной развития перекрёстной аллергии, когда в период цветения у человека возникают выраженная реакция не только на пыльцу, но и на определённые продукты. Люди, имеющие аллергию на амброзию, должны с осторожностью употреблять или временно ограничить в своей диете такие продукты как дыня, бананы, арбуз, кабачки, огурцы . Аллергическая реакция на эти продукты может проявляться как симптомами поллиноза, так и в виде отёка или зуда губ и языка, или появления покраснений и высыпаний на коже губ, щёк и подбородка
Морозова С.В. Осенняя аллергия: важные аспекты для оториноларинголога «РМЖ» № 23, 2015, С. 1384-1386
Если причиной аллергии является ликопин, то аллергические реакции возможно будут возникать и при употреблении других продуктов, в состав которых он входит.
Список овощей и фруктов, которые содержат ликопин в количествах, достаточных для формирования аллергического иммунного ответа, в порядке убывания по содержанию: шиповник, гуава, арбуз, помидоры, папайя, грейпфрут, хурма.
Ликопин зарегистрирован как пищевая добавка E160-d. Применяется в качестве красителя в пищевой и косметической промышленности, а как антиоксидант входит состав многих БАДов.
Аэробиологические новости в стране и мире.
Полынь, не смотря на значительное снижение температуры, начала свое цветение в ЮФО и ЦФО. Отдельные растения амброзии начинают цвести в Краснодарском крае. Начало массового цветения прогнозируется на следующей неделе.
Амброзия начала цветение в Европе. В частности, Австрийские аэробиологии сообщают о начале цветения амброзии в отдельных частях страны. Так же о начале цветения амброзии сообщают украинские ученые, в частности таковые замечены в Одессе. Массовое цветение амброзии отмечено на Северном Кавказе.
В ЦФО начал активное цветение золотарник. Золотарник канадский – аллергенное агрессивное растение, каждая особь продуцирует более 20 000 семян, которые несут угрозу здоровью людей, повышая уровень заболеваемости. Данный вид растения активно внедряется на луга, пастбища, выгоны, залежи, лесные опушки, вырубки, мелиорированные болота, пустыри и т.д. Основным источником его распространения являются приусадебные участки и кладбища.
Изучена структура поллинозов у детей в Тульской области. Показано, что сенсибилизация к аллергену из пыльцы золотарника канадского встречается в 35,0 % случаев.
Важное об аллергенах
Паналлерген пыльцы березы Bet v 2 – профилин – гомологичен аллергенам пыльцы полыни (Art v 4), поэтому на цветение полыни могут реагировать и «березовики».
Согласно исследований, концентрация пыльцы полыни на уровне человеческого роста в 11,5 раз превышает содержание пыльцы полыни на высоте 15 м.
В период цветения сорных трав и, в частности, полыни, появляются перекрестные реакции на мать-и-мачеху, ромашку, календулу.
У больных, страдающих поллинозом, то есть аллергией на цветочную пыльцу, может наступить обострение аллергии (ринит, конъюнктивит, астма, дерматит, крапивница) при употреблении алкогольных напитков на основе полыни – вермуты, бальзамы, абсент.
Полынь, амброзия, подсолнух, крапива и тд. в Крыму цветут с июля и до конца октябрь; полыни и амброзии очень много — Евпатория, Симферополь, Севастополь, Алушта, Алупка, Партенит, Ялта, Гурзуф и тд. Единственное место где нет запаха полыни на косе Беляус на дюнах. Оленёвка и Атлеш. Здесь очень много полыни, амброзии почти нет.
Амброзия.
Амброзия – сорное травянистое растение родом из Северной Америки в настоящее время распространенное в Европе, на юге и в средней полосе России. Пыльца амброзии может распространятся ветром на сотни километров от мест пыления и являться частой причиной респираторной аллергии во второй половине лета – начале осени. В средней полосе и на юге России период цветения амброзии обычно отмечается с конца июля — начале августа и до конца сентября — начала октября.
Максимальная концентрация пыльцы в воздухе отмечается в первой половине дня в солнечные сухие дни после теплой ночи. Пыльца амброзии является очень аллергенной и даже в очень низких концентрациях (5-10 пыльцевых зерен в кубическом метре воздуха) способна вызывать реакцию у сенсибилизированных людей.
Периоды цветения амброзии и полыни практически совпадают и оба растения обладают перекрестной реактивностью. Дифференцировать истинную сенсибилизацию и перекрестную реактивность к пыльце данных растений можно только с помощью лабораторных методов.
Амброзия содержит около 22 аллергенов. Специфическим маркером истинной аллергии к пыльце амброзии являются IgE антитела к аллергену Amba 1.
Аллерген Amba 1 – белок из группы пектатлиаз весом 38кДа, также известный как Аллерген Е. IgE-антитела к нему выявляются у 95% пациентов, сенсибилизированных к пыльце амброзии.
Несмотря на высокую специфичность аллергена Amba 1, перекрестная реактивность может отмечаться с другими растениями, также содержащими фермент пептатлиазу, среди которых томаты, табак и японская криптомерия.
Аллерген Amba 1 обладает схожей структурой с аллергеном пыльцы тимофеевки Phlp 4, чем обуславливается перекрестные аллергические реакции на пыльцу злаковых и сорных трав.
Источники
Адо А.Д. Частная аллергология. М.: Медицина
ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПЕРЕКРЕСТНОЙ РЕАКЦИИ НА ИНГАЛЯЦИОННЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ
О.И. Сидорович к.м.н., старший научный сотрудник научно-консультативного отделения
ФГБУ “ГНЦ Институт иммунологии” ФМБА России, Москва
Л.В. Лусс Профессор, зав. научно-консультативным отделением ФГБУ “ГНЦ Институт иммунологии” ФМБА России, Москва
Е.А. Цывкина К.м.н., врач аллерголог-иммунолог медицинского центра “Вега-М”, Москва
Новый диагностический аллерген из растения золотарникканадский (Solidago canadensis) и его иммунобиологические свойства. Пронькина О. В.
Как обычно в начале первых дней лета мы подводим итоги сезона березы. Но судя по постам, оставляемым в сообществе и отметкам на нашей интерактивной карте сказать «Все» — не получится.
Но определенный итоги подвести можно.
Первые реакции на пыльцу начались в феврале, когда на территорию РФ с южными ветрами начала поступать пыльца ольхи. Еще 31 января аэробиологическая станция Австрии опубликовала сообщение о том, что сережки ольхи и орешника готовы к пылению, позже наступило небольшое похолодание и начало пыления пришлось на 12-14 февраля. ( Для справки: цветение ольхи наступает при температуре около 5 ° С и отсутствии осадков.). Уже 16 февраля были зафиксированы первые заносы. Сезон заносной пыльцы отмечался массовыми реакциями, что было позже объяснено немецкими учеными. Пыления ольхи и орешника в Европе такой силы не было более 10 лет.
25 марта в Австрии запылили первые березы.
Реакции неагативного самочувствия «березовых» аллергиков фиксировались в марте, до начала цветения местных аллергенов. Это связано прежде всего с заносами высокоаллергенной пыльцы ольхи и орешника из Европы.
По заявлению Польской аэробиологической службы цветение ольхи и орешника в этом году в Польше было максимальным.
Во многих точках измерения были зафиксированы очень высокие суточные концентрации пыльцы лещины и ольхи, не имеющие аналогов в последние годы.
В РФ ольха и орешник начали цвести в 1-2 апреля пылили максимально долго, не дав обычной передышки перед сезоном березы. При этом на пыление ольхи наложились еще и южные заносы пыльцы березы из Европы, цветение которой начало идти на убыль только после 18 апреля.
Старт березы в РФ ( Воронеж) начался 15 апреля. Жаркая погода определила взрывной и быстрый характер цветения березы. Сережки практически за день-два переходили из 3 в 4 и 5 стадии цветения. По состоянию на 18 апреля пыление березы было отмечено в Белгородской области, Воронеже, Ростове-на-Дону. Ессентуках. 21-22 апреля береза стартанула в ЦФО, еще через несколько дней в Питере.
Первые майские праздники прошли для ЦФО под флагом пиковых концентраций березы. По состоянию на 6 мая активно пылили леса в Московской области. Казань практически отцвела. ЮФО — начали цвести злаки. В Сочи зацвел мятлик. Наблюдается цветение сосны, ее пыльца не так аллергенна, как пыльца березы, но раздражает слизистые. УФО, СФО ( Екатринбург, Новосибирск, Томск, Челябинск, Нижний Тагил, Пермь) начала цвести береза. Начала цвести береза и в Улан-Удэ ( Бурятия). Туймазы ( Башкирия) — цветение березы подходило к концу. Саратов активно пылил. Йошкар Ола ( Республика Мари Эл) — береза в активной стадии пыления. Максимум пыления березы пришелся в Тюмени на 7-8 мая.
Ко вторым майским праздникам в центральной России берёза практически закончила свое пыление. Но начал цвести дуб. В Сибири и на Урале активно пылила берёза. На юге зацвели первые злаки.
С 14 мая ЦФО накрыли дальние заносы березовой пыльцы из северных регионов страны. Начала активно цвести сосна.
В конце мая в центральном регионе начали активно цвести злаки, стали пушить осина и ива, позже подключился тополь.
На сегодняшний момент установившаяся теплая погода, практически без дождей, не дает аллергикам шанса вздохнуть полной грудью.
Воздушные массы переносят пыльцу растений на большие расстояния, негативно на здоровье сказывается и присутствие в воздухе тополиного пуха.
Ждем больших дождей. чтобы воздушный бассейн максимально очистился.
Благодарим вас за активную помощь одноклубникам, за то, что оставляли отметки в приложении, за присылаемые фото цветущих аллергенов. С начала года группы в ВК , FB и Инстаграм прибавила значительное количество подписчиков.
Надеемся, что мы были вам полезны тогда и сейчас.
Ваши отметки важны для понимания ситуации в целом.
Мы всегда с вами.
Ваш Pollen Club
Комментарий от нашей коллеги из Минска Валентины Шалабоды :
Как утверждают ботаники, сезон «полетов пуха» обычно длится несколько недель. Если в Москве он начался чуть больше недели назад, то к концу первой декады июня уже должен завершиться.
К растениям, семена которых распространяются с помощью ветра, относятся тополь, осина, ива. Плод у них коробочка, внутри которой находится огромное количество мелких семян. Вокруг каждого из них имеются пучки волосков. Когда коробочка созревает, она лопается, волоски расправляются и семена вываливаются наружу. Ветер подхватывает их и уносит прочь. Семена могут долго парить в воздухе, далеко улетая от материнского растения. Они очень мелкие и легкие. К примеру, одно семя осины весит всего 0,08 мг; в одном грамме содержится их более 12 тысяч.
В городах осина, тополь часто используются в качестве зеленых насаждений. Они неприхотливы, выдерживают загрязнения воздуха и почвы, быстро растут. Однако, в начале лета, когда созревают семена, эти деревья создают определенные неудобства. Всему виной «тополиный пух». Его бывает настолько много, что создает видимость падающего «снега». Волоски ломаются, крошатся и уже самостоятельно без семени долго находятся в воздухе. Попадая в глаза, носовую полость, легкие они вызывают аллергические реакции организма или воспаление слизистой оболочки. Из-за этого взрослые деревья постоянно подрезают или же высаживают только мужские особи.
Главный пухонос в городах — бальзамический тополь или его гибриды с другими тополями.
пушащий тополь
Бальзамическим тополь назвали из-за особой клейкости его почек и листочков. Поэтому они такие душистые и весной наполняют свежестью воздух в городах. Бальзамических тополей несколько видов, но в городах чаще других высаживали, видимо, североамериканский вид. Пух мешает рыбачить и на диких водоемах. Однако повинны в этом могут быть вовсе не тополя, так как во многих местах, например в столичной и соседних областях, в природе эти деревья встречаются редко.
Пушат и осина, и ивы. Осина, собственно, тоже тополь — «тополь дрожащий» по-научному. Название вполне соответствует действительности: небольшой ветерок — и листья осины (как и многих других видов тополей) начинают шевелиться и трепетать. А ивы с тополями близкие родственники. На востоке страны к этим пухоносам добавляется еще один их родственник — красивое дерево чозения (ее еще называют кореянкой за смуглый цвет коры молодых деревьев).
пушащя ива
Сам пух — не аллерген, но как губка собирает пыль и пыльцу, которые переносит на большие расстояния. Попадая в лицо, контактируя со слизистой, он вызывает раздражение, вплоть до кровоточения.
Лох Серебристый — кустарник, произрастает на Кавказе, в Средней Азии, встречается на Украине и средней полосе России. Из-за сходности внешнего вида в народе его называют «дикой оливой», хотя это два разных вида растения.
Лох серебри́стый (лат. Elaeagnus commutata) — деревянистое или кустарниковое растение, вид рода Лох (Elaeagnus) семейства Лоховые (Elaeagnaceae).
Оли́ва европе́йская, или Масли́на культу́рная, или Масли́на европе́йская, или Оли́вковое де́рево(лат. Olea europaea) — вечнозелёное субтропическое дерево; вид рода Маслина (Olea) семейства Маслиновые (Oleaceae
Лох Серебристый является медоносом и пчелоопыляемым растением, его пыльца не летучая. Но цветки очень душистые. Единственное, на что может среагировать аллергик, это на запах, находясь поблизости.
Олива с древности возделывается для получения оливкового масла, в диком виде не встречается.
Культурная форма оливы европейской выращивается на южном берегу Крыма, в Абхазии, на Черноморском побережье России.
По неточным данным, разведением маслины занимались в Крыму с 1785 года. Ныне можно встретить отдельные деревья-патриархи, которым исполнилось 400—500 лет. Встречаются также групповые насаждения в виде небольших рощ. В Никитском ботаническом саду растёт самая старая олива в Крыму, которой около 2000 лет. В зависимости от климата оливковые деревья цветут с конца апреля до начала июля.
Пыльца Оливы считается одним из наиболее серьезных аллергенов и причиной поллиноза в странах Средиземноморья. Перекресты внутри семейства Масличные: ясень, форзиция, сирень, бирючина, маслина, фонтанезия, жасмин, филлирея.
Аллергия на маслины нередко сопровождается перекрестной реакцией — аллергией на пыльцу деревьев, косточковые фрукты ( персик, грушу), дыню, киви
Цветение Лоха серебристого
Цветение Оливы
Уважаемые одноклубники! Актуальная информация на 14 мая для жителей ЦФО : по прогнозам финских специалистов ( silam.fmi.fi) возможны дальние заносы пыльцы березы с северных территорий, которые продлятся до 17 мая. Будьте максимально аккуратны. По прежнему цветет береза в Сибири и на Урале. Начинает пыление дуб. В южных регионах стартуют злаки.
Уважаемые одноклубники! Обратите внимание, в ЦФО активно цветет дуб. Дерево принадлежит семейству Буковых, которое включает в себя более четырёх сотен видов. Приблизительно 20 из них можно увидеть в России. Наиболее известен дуб обыкновенный (черешчатый). Цветет с конца мая — до начала июня. Чаще всего цветение длится 10 дней.На одном дереве имеются как мужские, так и женские цветки. Первые образуют серёжки у основания побегов, а вторые располагаются в пазухах листьев.
Пepиoд пылeния дубa вapьиpуeт в зaвиcимocти oт peгиoнa. Ha югe oн цвeтeт paнo, в aпpeлe, в Пoвoлжьe, cpeднeй пoлoce и нa Уpaлe – в мae, a вoт ближe к ceвepным шиpoтaм – тoлькo в июнe. Пoэтoму aллepгия нa пыльцу дубa мoжeт зacтaть чeлoвeкa в paзныx мecтax в paзнoe вpeмя.
Глaвный aллepгeн – бeлoк t7, являющийcя cxoдным пo cтpoeнию пpoтeинaм пыльцы бepeзы, чтo oбуcлaвливaeт шиpoкий pяд пepeкpecтныx aллepгeнoв. Cимптoмы aллepгии мoжeт cпpoвoциpoвaть нe тoлькo пыльцa, нo и мacлo, выдeляeмoe дepeвoм Жeлуди – этo, пo cвoe
Pacпpocтpaнeнный вoпpoc – вызывaeт ли aллepгию кopa дубa? Пpи нaличии гипepчувcтвитeльнocти к пыльцe, вepoятнocть тaкoвoй к кope этoгo дepeвa или жeлудям cocтaвляeт пpaктичecки cтo пpoцeнтoв.