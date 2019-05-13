Pollen Club | 18 Декабрь 2019 г.,

Ольха причислена к семейству Березовых. Родиной ольхи считается Северная Америка.

Первое дерево, зацветающее у нас весной – это ольха серая. Фенологи даже считают цветение ольхи началом подсезона «оживления весны», когда на смену «весне воды» приходит «весна травы». Как же и когда цветет ольха?

Ольха зацветает, когда еще не полностью растаял снег. Еще только появляются первая зеленая трава на хорошо пригреваемых солнцем участках и первые соцветия мать-и-мачехи. В местах, укрытых от солнечных лучей – в оврагах, в лесу – еще могут быть настоящие сугробы.

В окрестностях Москвы ольха зацветает обычно в первой половине – середине апреля. В областях более северных происходит это немного позднее. Для Санкт-Петербурга и окружающих территорий это конец апреля – начало мая. В это же время зацветает ольха на Вологодчине. Еще северней процесс этот смещается на май.

На Кубани это может произойти еще в феврале – начале марта. Около Ростова-на-Дону ольха обычно зацветает в первые дни марта. В областях южней Москвы это вторая половина марта – начало апреля.

Конечно, это сроки «средние многолетние». В каждом году они могут смещаться в ту или другую сторону. Все зависит от погоды.

Раннее цветение ольхи обусловлено тем, что дерево подготовилось еще прошлой осенью к будущему сезону.

В середине лета начинают образовываться на ветках мужские сережки и растут вплоть до заморозков, а в зиму уходят полностью сформировавшимися (в них есть и запас пыльцы) и готовыми выполнить свое назначение.

Ольха серая имеет типичный умеренный евроазиатский ареал. Ареал ольхи охватывает почти всю часть Европы, за исключением полярных регионов и некоторых южных районов Средиземноморья. Ольха серая также местами встречается в Малой Азии и в некоторых оазисах Северной Африки. На севере Европы граница ареала ольхи проходит через Норвегию, Швецию к побережью Финского залива и в северные области России, а дальше через Карелию севернее Онежского озера, доходит до побережья Белого моря, вдоль реки Северной Двины до Великого Устюга, достигая верхнего течения рек Камы и отрогов Урала.

Южная граница ареала ольхи простирается с юга Испании от Гибралтарского пролива до Сицилии, вдоль южных берегов Италии, Балканских стран, Греции в Турцию и, простираясь через Северный Кавказ, распространяется до Каспийского моря, доходя до Ирана.

Западной границей ареала ольхи являются Франция, Бельгия, Нидерланды и Великобритания, за исключением Шотландии. Восточной границей ареала ольхи серой ботаники считают Уральский хребет.

В Западной Сибири и в Средней Азии ольха серая встречается реже. Отдельные заросли ольхи найдены в окрестностях Тюмени, на юге Тобольска. Ольха также местами встречается в предгорье Алтайских гор.

О вертикальную границу распространения ольхи данные литературы ограничены и имеют некоторые противоречия.

Так, в Норвегии ольха поднимается до высоты 325 м над уровнем моря, в Альпах и Карпатах ольха серая поднимается до высоты 1160-1210 м, в Тирольских горах, до высоты 1230 м.

На Северном Кавказе ольха встречается на высоте 1220-1520 м над уровнем моря, образуя там замкнутые посадки высокой производительности (Давыдов М. В., 1979).

В фитоценотического аспекте ольха серая является бореальным видом. Ольха растет преимущественно на влажных и заболоченных местах, местами образует сплошные ольховые леса. Также одиночно и небольшими группами растет по берегам рек, озер, прудов и во влажных балках.

по материалам

https://lesnoy-dar.ru/

http://oblepiha.com/